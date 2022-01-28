Пермьстат: рост цен на товары и услуги в крае - 108,9%

В Пермьстате подвели итоги изменений цен на товары и услуги в 2021 году. Среди непродовольственных товаров наибольший рост показали строительные материалы. За год их стоимость выросла более чем на 33%. Средний рост цен на продукты питания по итогам года превысил 10 процентов.

Серьёзно выросла цена и на так называемый «борщевой набор». Так, цена на картофель и свеклу за год выросли более чем на 50%, а капуста и вовсе стала дороже в полтора раза. Взрывной рост цен на этот овощ Пермьстат фиксирует уже третий год.

Основную причину роста цен специалисты видят в торговых наценках, а пандемия, по их мнению, оказывает не столь сильное влияние на ценообразование.

При этом общий рост цен на товары и услуги в Пермском крае незначительно, но превышает средний показатель по России - 108,9 процента в регионе и 108,4 по стране.