← Дорожная отрасль - одно из основных направлений в развитии Прикамья
В Перми прошла отчетно-выборная конференция «Единой России» →
Пермьстат: рост цен на товары и услуги в крае - 108,9%
В Пермьстате подвели итоги изменений цен на товары и услуги в 2021 году. Среди непродовольственных товаров наибольший рост показали строительные материалы. За год их стоимость выросла более чем на 33%. Средний рост цен на продукты питания по итогам года превысил 10 процентов.
Серьёзно выросла цена и на так называемый «борщевой набор». Так, цена на картофель и свеклу за год выросли более чем на 50%, а капуста и вовсе стала дороже в полтора раза. Взрывной рост цен на этот овощ Пермьстат фиксирует уже третий год.
Основную причину роста цен специалисты видят в торговых наценках, а пандемия, по их мнению, оказывает не столь сильное влияние на ценообразование.
При этом общий рост цен на товары и услуги в Пермском крае незначительно, но превышает средний показатель по России - 108,9 процента в регионе и 108,4 по стране.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Дорожная отрасль - одно из основных направлений в развитии Прикамья
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2022
В регионе усиливается работа регионального штаба «Мы вместе»
В крае создано более 60 амбулаторных центров диагностики и лечения ОРВИ и COVID-19
В микрорайоне Садовый модернизирован центральный тепловой пункт
Омикрон: более половины заболевших пермяков за пределы региона не выезжали
Вступило в силу постановление о сокращении карантина по COVID-19
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.01.2022
В этом году в Прикамье откроются 37 новых социальных кинозалов
Добавить комментарий: