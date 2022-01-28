О дорогах, будущих и уже построенных, говорили на рабочей встрече губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр транспорта Андрей Алякринский. Один из ключевых проектов ближайшего будущего - многоуровневая развязка на месте современного перекрестка шоссе Космонавтов и улицы Карпинского.Работы будет много, говорит Андрей Ковальчук. Речь идёт о дополнительном выезде с промузла Осенцы. Вот на схеме новая трасса, которая соединит Нестюковский тракт и Промышленную, разгрузив существующий выезд.Андрей Ковальчук, руководитель управления дорожного проектирования Пермского края: "Улица Промышленная - Шоссе Космонавтов, и там утром, в направлении «на работу» большие пробки, вечером - в обратном направлении".Ещё один серьёзный проект - улица Крисанова. Её планируется продлить, и в результате она соединит Пушкина и Столбовую, и далее Карпинского, пересекая шоссе Космонавтов. При этом, на схеме видно, что планируется перенести трамвайные пути, построить мост через Данилиху и возвести эстакаду.Вячеслав Зорин, водитель: "Очень оживлённый перекрёсток, здесь постоянно пробки, трамвайные пути - давно уже назрел вопрос с развязкой".Это одни из самых масштабных дорожных проектов, которые стартуют в этом году - доложил главе региона Дмитрию Махонину краевой министр транспорта Андрей Алякринский. Как отметил губернатор, дорожная отрасль - одно из основных направлений в развитии Прикамья.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это развитие территорий, прежде всего. Мы с вами ставили задачу увеличивать темпы дорожного строительства, проведения заранее торгов, для того, чтобы подрядные организации могли подготовиться до дорожного сезона".В итоге жители получают новые дороги, комфорт передвижения, растёт транспортная доступность соцучреждений. Что касается темпов, они тоже растут - в прошлом году только в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» привели в нормативное состояние 55 трасс и улиц, протяжённостью более ста километров. При этом когда подрядчики приступают к работе, речь идёт не только о новом асфальте.Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края: "Установлено 34 комплекса фото и видеофиксации, 187 пешеходных переходов на дорогах регионального значения, 163 камеры видеонаблюдения на региональных мостах и путепроводах".Из наиболее крупных объектов прошлого года - обход Чусового, первый этап улицы Строителей в Перми, реконструкция Большевистской в Березниках. При этом инвестиции в отрасль ежегодно растут.Цифры для сравнения - в прошлом году размер дорожного фонда составил почти 19 миллиардов рублей, в 2022 сумма ощутимо выросла и составляет 21 с половиной миллиард.По итогам встречи глава региона поручил темпов не сбавлять, качество работ контролировать. Кроме того, обратить внимание на сам транспорт, в частности, электрический. Так, только для краевого центра планируется приобрести 50 трамваев и отремонтировать 50 километров путей.