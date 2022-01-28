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Дорожная отрасль - одно из основных направлений в развитии Прикамья
Андрей Ковальчук, руководитель управления дорожного проектирования Пермского края: "Улица Промышленная - Шоссе Космонавтов, и там утром, в направлении «на работу» большие пробки, вечером - в обратном направлении".
Ещё один серьёзный проект - улица Крисанова. Её планируется продлить, и в результате она соединит Пушкина и Столбовую, и далее Карпинского, пересекая шоссе Космонавтов. При этом, на схеме видно, что планируется перенести трамвайные пути, построить мост через Данилиху и возвести эстакаду.
Вячеслав Зорин, водитель: "Очень оживлённый перекрёсток, здесь постоянно пробки, трамвайные пути - давно уже назрел вопрос с развязкой".
Это одни из самых масштабных дорожных проектов, которые стартуют в этом году - доложил главе региона Дмитрию Махонину краевой министр транспорта Андрей Алякринский. Как отметил губернатор, дорожная отрасль - одно из основных направлений в развитии Прикамья.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это развитие территорий, прежде всего. Мы с вами ставили задачу увеличивать темпы дорожного строительства, проведения заранее торгов, для того, чтобы подрядные организации могли подготовиться до дорожного сезона".
В итоге жители получают новые дороги, комфорт передвижения, растёт транспортная доступность соцучреждений. Что касается темпов, они тоже растут - в прошлом году только в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» привели в нормативное состояние 55 трасс и улиц, протяжённостью более ста километров. При этом когда подрядчики приступают к работе, речь идёт не только о новом асфальте.
Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края: "Установлено 34 комплекса фото и видеофиксации, 187 пешеходных переходов на дорогах регионального значения, 163 камеры видеонаблюдения на региональных мостах и путепроводах".
Из наиболее крупных объектов прошлого года - обход Чусового, первый этап улицы Строителей в Перми, реконструкция Большевистской в Березниках. При этом инвестиции в отрасль ежегодно растут.
Цифры для сравнения - в прошлом году размер дорожного фонда составил почти 19 миллиардов рублей, в 2022 сумма ощутимо выросла и составляет 21 с половиной миллиард.
По итогам встречи глава региона поручил темпов не сбавлять, качество работ контролировать. Кроме того, обратить внимание на сам транспорт, в частности, электрический. Так, только для краевого центра планируется приобрести 50 трамваев и отремонтировать 50 километров путей.
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