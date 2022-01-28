В Перми работают мобильные пункты вакцинации

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2022
Дорожная отрасль - одно из основных направлений в развитии Прикамья →
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24.01.2022 в 14:25
19.01.2022 в 10:50
05.01.2022 в 15:00
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04.01.2022 в 16:35
27.01.2022 в 09:30
26.01.2022 в 09:00
24.01.2022 в 14:25
10.01.2022 в 10:50
04.01.2022 в 17:15
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Дорожная отрасль - одно из основных направлений в развитии Прикамья
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2022
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2022
В регионе усиливается работа регионального штаба «Мы вместе»
В крае создано более 60 амбулаторных центров диагностики и лечения ОРВИ и COVID-19
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