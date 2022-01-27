В крае создано более 60 амбулаторных центров диагностики и лечения ОРВИ и COVID-19

Сформирован список адресов амбулаторных центров диагностики и лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (АКДЦ), в которых оказывается помощь гражданам с симптомами ОРВИ и коронавирусом и переносящим заболевания в легкой форме. Центры размещаются в специально выделенных «красных зонах», организованных в различных филиалах поликлиник или районных больниц. В них разделены потоки: пациенты «красной» и «зеленой» зон пересекаться не будут. Жители с симптомами заболевания, переносящие болезнь в легкой форме, смогут сами приходить в АКДЦ, чтобы получить помощь. Обращаться в АКДЦ нужно пациентам при температуре до 38 ͗0, насморке, боли в горле и/или кашле, головной боли.

В АКДЦ заболевшим проводят экспресс-тесты на COVID-19, берут мазки для исследований методом ПЦР на коронавирус, а также при необходимости – другие лабораторные, рентгенологические и КТ-исследования для исключения пневмонии. При наличии показаний выдадут лекарства и выпишут больничный лист. Будут сопровождать до выздоровления.

Адреса АКДЦ для взрослых в Перми

ул. 1-й Бойный переулок, 9

ул. Братьев Игнатовых, 3

ул. В. Каменского, 1

ул. Екатерининская, 224

ул. Качканарская, 47

ул. КИМ, 64

ул. Крупской, 57А

ул. Куйбышева, 111

ул. Липатова, 19

ул. Матросова, 4

ул. Постаногова, 7

ул. Репина, 21

ул. Серпуховская, 11а

ул. Торговая, 5

ул. Хабаровская, 56

Адреса АКДЦ для взрослых в территориях Пермского края

г. Александровск, ул. Ленина, 33

с. Барда, ул. Ленина, 21

г. Березники, ул. Ломоносова, 102

г. Березники, ул. Свердлова, д. 82

г. Березники, ул. Новосодовая, 20 (поликлиника ООО «МСЧ Сода»)

г. Березники, ул. Загородная, 33

с. Березовка, ул. Школьная, 1

с. Большая Соснова, ул. Ленина, 4а

г. Верещагино, ул. Октябрьская, 74

п. Гайны, ул. Дзержинского, 36

г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, 25

г. Гремячинск, ул. Ленина, 191

г. Губаха, ул. Дегтярева, 1

г. Добрянка, ул. Герцена, д. 40

с. Елово, ул. Свердлова, 53

п. Ильинский, ул. 50 лет Октября, 58

с. Карагай, ул. Калинина, 26 (здание поликлиники)

г. Кизел, ул. Борчанинова, 1

д. Кондратово, ул. Культуры, 6а (Пермский район)

г. Красновишерск, ул. Победы, 3

г. Краснокамск, ул. Чапаева, 39

с. Коса, ул. Ленина, 94

с. Кочево, ул. Титова, 24

г. Кудымкар, ул. Пирогова, 2

п. Куеда, ул. Красноармейская, 40

г. Кунгур, ул. Просвещения, 6 (здание дневного стационара)

г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 47а

г. Кунгур, ул. Малая, 4В (будет открыт в случае большого роста числа заболевших)

г. Лысьва, Проспект Победы, 114 (отделение «Поликлиника № 1»)

г. Нытва, ул. Чкалова, 61

п. Октябрьский, ул. Ленина, 81 (инфекционное отделение)

с. Орда, ул. 1 Мая, 6

г. Оса, ул. Мелентьева, 1

г. Очер, ул. Ленина, 85а

г. Оханск, ул. Серова, 6

п. Полазна, ул. Больничная, 11

с. Сива, ул. Кутузова, 20

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 10

п. Суксун, ул. Зеленая, 36Е

с. Уинское, ул. Заречная, 13

г. Усолье, ул. Красноармейская, 11

с. Усть-Кишерть, ул. Сылвенская, 10 (будет открыт при увеличении потока пациентов)

г. Чайковский, ул. Ленина, 34/1

с. Частые, ул. Горького, 86

г. Чердынь, ул. Яборова, 7б

г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 16

г. Чусовой, ул. Мира, 9