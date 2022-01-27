В Перми прошло заседание клуба акции взаимопомощи «Мы вместе». В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации здесь открывают новые направления волонтерского движения. В работе принял участие и губернатор Дмитрий Махонин.Людмила Ивановна поначалу даже не подозревает, что на звонок отвечает глава региона. Дмитрий Махонин сегодня работает в волонтерском центре. Доставку лекарства осуществить надо вовремя, этим занимаются уже волонтеры.С начала пандемии Кристина Светлакова работает практически без выходных.Кристина Светлакова, волонтер: "Работаем в основном в поликлиниках, потому что это то место, где сейчас огромная куча работы".От звонка до доставки уходит меньше часа.До ближайшей аптеки Людмила Мелентьева обычно ходила сама, но сейчас в связи с ростом заболеваемости ковидом обратилась к волонтерам, они еще ни разу не подводили.Людмила Мелентьева: "Никогда не отказывают, всегда вовремя приходят, всегда все хорошо".Если в начале пандемии волонтеры больше занимались доставкой продуктов и лекарств, то теперь их помощь чаще всего востребована в консультациях по телефону или напрямую в больницах, да и донорство вышло на совершенно иной уровень. Совместные акции добровольцев и службы крови стали регулярными.Пандемия, как любая общая беда, объединила всех, так появился федеральный проект «Мы вместе», начал работу Региональный волонтерский центр, куда и сейчас можно обращаться по любым вопросам.Евгений Хузин, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края: "Под крыло добровольчества в Пермском крае встало более 1700 волонтеров, более двух десятков представителей бизнеса Пермского края".Добровольцы сегодня важны, как никогда, одни медики с пандемией уже не справятся. По поручению губернатора в регионе усиливается работа регионального штаба «Мы вместе» и уже сейчас открываются новые волонтерские направления. Совсем не обязательно иметь медицинское образование, люди нужны для того, чтобы проводить консультации в поликлиниках и отвечать на звонки в call-центре.Александр Бойченко, депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель Региональной общественной приемной партии «Единая Россия»: "Мы продолжаем максимально помогать по обработке входящих звонков от жителей Пермского края, оказывать консультационную, психологическую, самое главное юридическую помощь людям".Губернатор в свою очередь поручил профильным министерствам и руководителям муниципалитетов оказывать волонтерам всестороннюю поддержку. Для начала полностью обеспечить их средствами индивидуальной защиты.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень важно, что на местах эта координация происходит, и люди старшего поколения чувствуют себя не обделенными вниманием. И для нас это очень важно и ключевое значение имеет".Людмиле Мелентьевой волонтеры прямо на месте помогли установить на телефон приложение по бесплатной доставке еды. Лишний раз рисковать теперь не придется.