В микрорайоне Садовый модернизирован центральный тепловой пункт

Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» переоснастили центральный тепловой пункт в микрорайоне Садовый.ЦТП на Звонарева 43а обслуживает более 20 многоквартирных домов с момента их постройки. А это более 50 лет. Так что реконструкция была необходима. Все оборудование здесь заменили на новое современное оборудование. Обновлены бойлеры, циркуляционный теплопровод и теплосети. Теперь все работает в автоматическом режиме. Регулировать подачу тепла специалисты смогут дистанционно.Александр Бахмин старший мастер производственного участка №1 Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: «Сейчас стоит автоматика. Мы следим с компьютера если потребуется дополнительная корректировка. А так все отрабатывает автоматика. Температура первого контура повышается, автоматика отрабатывает, выставляет в режим как положено, чтобы не перегревать, не догревать, чтобы было все в нормативах.»По словам главного инженера УК «Пермская индустрия качества», которая обслуживает, в том числе, жилфонд по улице Звонарева, раньше от жителей приходило много жалоб. Износ коммуникаций приводил к тому, что отопление и горячая вода подавались со сниженным качеством. С реконструкцией теплового пункта ситуация изменилась в качественную сторону.Людмила Цыбина, главный инженер УК «Пермская индустрия качества»: «Люди жаловались, многочисленные жалобы поступали и в УК, и с инспекцией пермского жилого надзора выходили. Сделали реконструкцию на ЦТП. Собственники получают норматив, все довольные, у всех есть горячая вода и батареи сейчас работают».