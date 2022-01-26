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В Пермском крае подтверждено 1 356 новых случаев COVID-19
По состоянию на утро 26 января в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 348 246 человек. 1 283 090 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 158 пациентов. Из них 73 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 748 человек.
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