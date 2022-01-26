← В Пермском крае подтверждено 1 356 новых случаев COVID-19
Из-за коронавируса "Парма" перенесла матч с "Легией" в Кубке ФИБА →
В Березниках из-за роста заболеваемости отменили культурные мероприятия
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← В Пермском крае подтверждено 1 356 новых случаев COVID-19
Из-за коронавируса "Парма" перенесла матч с "Легией" в Кубке ФИБА →
|
24.01.2022 в 14:25
19.01.2022 в 10:50
05.01.2022 в 15:00
05.01.2022 в 10:30
04.01.2022 в 16:35
26.01.2022 в 09:00
24.01.2022 в 14:25
10.01.2022 в 10:50
04.01.2022 в 17:15
14.12.2021 в 10:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.01.2022
В этом году в Прикамье откроются 37 новых социальных кинозалов
В Перми презентовали новое издание «Вишерского антиромана» Варлама Шаламова
Коронавирус: в Пермском крае всё больше школ закрывают на карантин
В феврале водители пермских автобусов и трамваев начнут продавать транспортные карты
В колониях ввели запрет на длительные свидания
Из-за коронавируса "Парма" перенесла матч с "Легией" в Кубке ФИБА
В Березниках из-за роста заболеваемости отменили культурные мероприятия
В Пермском крае подтверждено 1 356 новых случаев COVID-19
В Перми состоялось открытие конкурса «Учитель года»
"Клиент мёртв". Жителю Лысьвы заблокировали карту и не выдали пенсию из-за бюрократической ошибки
Депутаты гордумы обсудили вопросы общественного самоуправления
В Прикамье выявлен уже 61 случай «омикрона»
Туристический кешбэк: выбираем варианты отдыха
Исключительно добровольная вакцинация. Как будут прививать подростков?
Муниципалитеты края могут подать заявку на создание модельных библиотек
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2022
К 20-летию легенды. В Перми презентовали книгу "Комета "Урал-Грейт"
В аэропорт «Большое Савино» прибыл для базирования первый самолет авиакомпании Red Wings
В институте культуры произнесли тост за российское студенчество
В ПГНИУ открыли арт-объект «Космос развития»
Капитальный ремонт жителям края обходится всё дороже
В Березниках в поликлиниках не принимают плановых пациентов
"Северный Урал" получил премию Русского географического общества
С начала пандемии в Прикамье оштрафовано почти 23 тысячи нарушителей антиковидных мер
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском крае подтверждено 1 356 новых случаев COVID-19
В Перми состоялось открытие конкурса «Учитель года»
"Клиент мёртв". Жителю Лысьвы заблокировали карту и не выдали пенсию из-за бюрократической ошибки
Депутаты гордумы обсудили вопросы общественного самоуправления
В Прикамье выявлен уже 61 случай «омикрона»
Исключительно добровольная вакцинация. Как будут прививать подростков?
Муниципалитеты края могут подать заявку на создание модельных библиотек
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2022
К 20-летию легенды. В Перми презентовали книгу "Комета "Урал-Грейт"
В аэропорт «Большое Савино» прибыл для базирования первый самолет авиакомпании Red Wings
Добавить комментарий: