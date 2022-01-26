В Перми состоялось открытие конкурса «Учитель года»

В Перми состоялось торжественное открытие конкурса «Учитель года». В этом году муниципальный этап проводится в 33-й раз. Из пяти номинаций две — традиционные: «Учитель» и «Педагог дошкольного образовательного учреждения» и три новые: «Специалист в области воспитания», «Педагогический дебют», «Педагог для детей с особыми образовательными потребностями». Именно они позволяют учитывать современные тенденции в образовательной среде. В состав жюри в каждой из пяти номинаций вошли не только руководители и педагоги образовательных учреждений, но и преподаватели Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.В заочном этапе принял участие 181 педагог более чем из 120 образовательных учреждений города. Конкурсанты предоставили информационные карты, видеовизитки, видеофрагменты уроков и совместной деятельности с детьми. По итогам были определены победители в каждой из номинаций. Это 52 педагога более чем из 40 образовательных учреждений города.На очном этапе участникам будет предложено четыре тура конкурсных испытаний, которые пройдут на четырех площадках города: это школы №93 и 154, детсад №418 и «Академика».