← Депутаты гордумы обсудили вопросы общественного самоуправления
"Клиент мёртв". Жителю Лысьвы заблокировали карту и не выдали пенсию из-за бюрократической ошибки
Анна Трошкова, жена: "Муж дома сидит, занимается курочками. Ему просто неудобно, что он проработал 15 лет в полиции, и что сейчас у него дефект речи".
Увидеть Александра Трошкова нашей съемочной не удалось. Жена Анна рассказывает: из-за проблем со здоровьем мужчина редко видится с людьми. А после минувшего инцидента и вовсе пребывает в шоковом состоянии.
Обычный поход за продуктами для жителя Лысьвы становится роковым. Здесь мужчина узнает — его банковская карта заблокирована. Причина тому — смерть владельца.
Сам же мужчина жив-здоров - вот он на фотографии сразу после разразившегося скандала в социальных сетях. Пенсия по инвалидности в размере 14 тысяч рублей в этом месяце не пришла. Мертвым жителя Лысьвы посчитал Пенсионный фонд. Именно он перестал начислять деньги.
Анна Трошкова, жена: "Начали выяснять всё это. Оказалось, вот выдали бумагу такую. «Клиент мертв». В шоке! Что муж, что я. Он мало того, что весь в расстройстве был. Как это он умер?! Жены бывшие начали звонить, где деньги, где алименты? А он так и отвечает: я умер!"
В недоумении и соседи. Сергей с Александром Трошковым знаком с детства. Еще вчера была рыбалка, а сегодня — недобрые вести!
Сергей, сосед: "Если свидетельства о смерти нет, значит. Как подтвердить, что ты умер? Я не знаю, это значит, в системе чего-то там напутали. Работает он".
В Пенсионном фонде ошибку признали. Некорректную информацию о смерти однофамильца Александра Трошкова в документы внесла сотрудница Лысьвенского филиала. К ней уже применены дисциплинарные меры. Вот как комментирует ситуацию представитель фонда по телефону журналистам телеграм-канала «Mash».
Елизавета Ширинкина, пресс-секретарь ПФР по Пермскому краю: "Если бы с техникой, мы бы всё объяснили, там работа с персональными данными. Поэтому человек просто ошибся. Вот и всё".
Воскресить мужа в юридической плоскости семье удалось лишь в крещенский сочельник. Пенсия пришла на карту, однако, по мнению жены, в неполном размере. Теперь основной источник дохода придется восстанавливать через суд.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Депутаты гордумы обсудили вопросы общественного самоуправления
В Прикамье выявлен уже 61 случай «омикрона»
Исключительно добровольная вакцинация. Как будут прививать подростков?
Муниципалитеты края могут подать заявку на создание модельных библиотек
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2022
К 20-летию легенды. В Перми презентовали книгу "Комета "Урал-Грейт"
В аэропорт «Большое Савино» прибыл для базирования первый самолет авиакомпании Red Wings
В институте культуры произнесли тост за российское студенчество
В ПГНИУ открыли арт-объект «Космос развития»
Капитальный ремонт жителям края обходится всё дороже
Добавить комментарий: