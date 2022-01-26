"Клиент мёртв". Жителю Лысьвы заблокировали карту и не выдали пенсию из-за бюрократической ошибки

Оставили без пенсии, потому что "умер". В Лысьве мужчину "похоронили" из-за бюрократической ошибки. Причем выяснилось это при попытке расплатиться картой в магазине. Карта оказалась заблокирована по причине смерти клиента.Анна Трошкова, жена: "Муж дома сидит, занимается курочками. Ему просто неудобно, что он проработал 15 лет в полиции, и что сейчас у него дефект речи".Увидеть Александра Трошкова нашей съемочной не удалось. Жена Анна рассказывает: из-за проблем со здоровьем мужчина редко видится с людьми. А после минувшего инцидента и вовсе пребывает в шоковом состоянии.Обычный поход за продуктами для жителя Лысьвы становится роковым. Здесь мужчина узнает — его банковская карта заблокирована. Причина тому — смерть владельца.Сам же мужчина жив-здоров - вот он на фотографии сразу после разразившегося скандала в социальных сетях. Пенсия по инвалидности в размере 14 тысяч рублей в этом месяце не пришла. Мертвым жителя Лысьвы посчитал Пенсионный фонд. Именно он перестал начислять деньги.Анна Трошкова, жена: "Начали выяснять всё это. Оказалось, вот выдали бумагу такую. «Клиент мертв». В шоке! Что муж, что я. Он мало того, что весь в расстройстве был. Как это он умер?! Жены бывшие начали звонить, где деньги, где алименты? А он так и отвечает: я умер!"В недоумении и соседи. Сергей с Александром Трошковым знаком с детства. Еще вчера была рыбалка, а сегодня — недобрые вести!Сергей, сосед: "Если свидетельства о смерти нет, значит. Как подтвердить, что ты умер? Я не знаю, это значит, в системе чего-то там напутали. Работает он".В Пенсионном фонде ошибку признали. Некорректную информацию о смерти однофамильца Александра Трошкова в документы внесла сотрудница Лысьвенского филиала. К ней уже применены дисциплинарные меры. Вот как комментирует ситуацию представитель фонда по телефону журналистам телеграм-канала «Mash».Елизавета Ширинкина, пресс-секретарь ПФР по Пермскому краю: "Если бы с техникой, мы бы всё объяснили, там работа с персональными данными. Поэтому человек просто ошибся. Вот и всё".Воскресить мужа в юридической плоскости семье удалось лишь в крещенский сочельник. Пенсия пришла на карту, однако, по мнению жены, в неполном размере. Теперь основной источник дохода придется восстанавливать через суд.