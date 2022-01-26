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Депутаты гордумы обсудили вопросы общественного самоуправления
Максим Волик, председатель Лиги ТОС Перми: "Территориальное общественное самоуправление – такой орган, который позволяет взаимодействовать не только с местным депутатом, но и с администрацией, а также различными службами, как социальная служба, инфраструктурными компаниями – МРСК, Газпром. Они к ТОСу идут на диалог. Гражданин, как физическое лицо, сложно ему пороги обивать. Поэтому зачастую ТОС может решать вопросы".
ТОСы сегодня получают прямое финансирование из городского бюджета. Большая часть из них базируется в территориальных общественных центрах, которые расположены по всему городу. В этой ситуации депутаты сегодня предложили ввести новые критерии оценки руководителей общественного самоуправления, чтобы сделать их работу наиболее эффективной. Для этого решили создать рабочую группу, в которую обязательно войдут, в том числе, представители ТОС. Планируется выработать общую стратегию развития территориального общественного самоуправления в городе. Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Нам хотелось бы, чтобы эта работа переходила на определенный новый уровень, новый виток, когда многие активисты, имеющие свои инициативы, свое виденье развития местного самоуправления, могли спокойно проводить свои инициативы в жизнь".
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