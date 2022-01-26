Депутаты гордумы обсудили вопросы общественного самоуправления

На заседании Пермской городской Думы депутаты обсудили вопросы общественного самоуправления. История ТОСов в краевом центре насчитывает более 30 лет. И сейчас здесь успешно работают 106 организаций. Это первая и по-настоящему самая близкая к жителям ступень самоуправления. ТОСы позволяют решать насущные проблемы чистки дорог, проведения коммуникаций, организовывать досуг, а также дают возможность жителям участвовать в самых разных проектах по строительству и благоустройству городской инфраструктуры.Максим Волик, председатель Лиги ТОС Перми: "Территориальное общественное самоуправление – такой орган, который позволяет взаимодействовать не только с местным депутатом, но и с администрацией, а также различными службами, как социальная служба, инфраструктурными компаниями – МРСК, Газпром. Они к ТОСу идут на диалог. Гражданин, как физическое лицо, сложно ему пороги обивать. Поэтому зачастую ТОС может решать вопросы".ТОСы сегодня получают прямое финансирование из городского бюджета. Большая часть из них базируется в территориальных общественных центрах, которые расположены по всему городу. В этой ситуации депутаты сегодня предложили ввести новые критерии оценки руководителей общественного самоуправления, чтобы сделать их работу наиболее эффективной. Для этого решили создать рабочую группу, в которую обязательно войдут, в том числе, представители ТОС. Планируется выработать общую стратегию развития территориального общественного самоуправления в городе. Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Нам хотелось бы, чтобы эта работа переходила на определенный новый уровень, новый виток, когда многие активисты, имеющие свои инициативы, свое виденье развития местного самоуправления, могли спокойно проводить свои инициативы в жизнь".