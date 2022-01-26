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В Прикамье выявлен уже 61 случай «омикрона»
Из 61 случая 37 зарегистрированы у граждан Российской Федерации, которые не выезжали за пределы Пермского края, 7 случаев завезены из Турции, 4 из Египта, 4 из ОАЭ, 3 из Великобритании, 2 из Доминиканской Республики, по 1 случаю из Кипра, Австрии, Киргизии и Казахстана.
Регистрация местных случаев заболеваний COVID-19, вызванных штаммом «омикрон», свидетельствует о циркуляции данного штамма на территории Пермского края. Течение заболевания – легкое.
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