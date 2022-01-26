Исключительно добровольная вакцинация. Как будут прививать подростков?
В Прикамье поступили 2160 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак-М». Это специальная облегченная версия «Спутника V», предназначенная для вакцинации подростков в возрасте от 12-17 лет включительно. Препарат двухкомпонентный. Между первым и вторым уколом должно пройти минимум две недели. Хранится вакцина строго в замороженном виде.
Сейчас вакцину распределяют по всем детским поликлиникам Прикамья. Где-то она доступна уже сейчас, где-то в течение суток. Предполагается, что позже вакцинацию подростков от ковида смогут начать на базе образовательных учреждений. А пока стоит обратиться к педиатру. Вакцинация исключительно добровольная. Решение должны принять родители или законные представители. Пациенты в возрасте 15-17 лет могут принимать решение о вакцинации самостоятельно.
Кирилл Овчинников, главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: "Для того чтобы сделать вакцинацию подростку, необходимо разрешение одного из родителей или опекуна. Если молодой человек в возрасте 16-17 лет, то может принять решение сам. Для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику к педиатру. Будет проведена консультация врача и сама вакцинация".
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