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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2022

Исключительно добровольная вакцинация. Как будут прививать подростков? →

Муниципалитеты края могут подать заявку на создание модельных библиотек

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Министерство культуры Прикамья проводит конкурсный отбор муниципальных образований Пермского края на создание модельных муниципальных библиотек. Для этого участникам необходимо разработать дизайн будущего пространства – с функциональной концепцией помещений, планами расстановки мебели и светильников. К заявке также прилагается план по развитию компетенций и повышению квалификации основного персонала, примерный план организации и проведения культурно-просветительских и образовательных мероприятий.
На модернизацию учреждений из регионального бюджета будет направлено 15 млн руб. На эти средства полностью преобразуют помещения обычных библиотек, увеличат и обновят книжный фонд, оборудуют интерактивные зоны, зоны досуга, а также обеспечат доступ к необходимым онлайн-сервисам. Цель проекта – создать современное пространство для работы, общения и обучения посетителей. В таких библиотеках будут организованы мастер-классы, игры, кружки и многое другое.
Отбор участников осуществляется комиссией. Победителями отбора признаются три муниципальных образования, получившие наибольшее количество баллов.

Метки: Культура, Образование, в Пермском крае

Опубликовано: 26.01.2022 в 08:35 в рубрике - Вести Пермь

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2022

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