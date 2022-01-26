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Муниципалитеты края могут подать заявку на создание модельных библиотек
Министерство культуры Прикамья проводит конкурсный отбор муниципальных образований Пермского края на создание модельных муниципальных библиотек. Для этого участникам необходимо разработать дизайн будущего пространства – с функциональной концепцией помещений, планами расстановки мебели и светильников. К заявке также прилагается план по развитию компетенций и повышению квалификации основного персонала, примерный план организации и проведения культурно-просветительских и образовательных мероприятий.
На модернизацию учреждений из регионального бюджета будет направлено 15 млн руб. На эти средства полностью преобразуют помещения обычных библиотек, увеличат и обновят книжный фонд, оборудуют интерактивные зоны, зоны досуга, а также обеспечат доступ к необходимым онлайн-сервисам. Цель проекта – создать современное пространство для работы, общения и обучения посетителей. В таких библиотеках будут организованы мастер-классы, игры, кружки и многое другое.
Отбор участников осуществляется комиссией. Победителями отбора признаются три муниципальных образования, получившие наибольшее количество баллов.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.01.2022
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