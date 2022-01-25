С начала пандемии в Прикамье оштрафовано почти 23 тысячи нарушителей антиковидных мер

С начала пандемии в Прикамье должностными лицами Управления Роспотребнадзора проверено выполнение противоэпидемических мероприятий на 29559 объектах. Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам мероприятий возбуждено 3067 дел об административных правонарушениях по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, по статье 20.6.1 КоАП РФ органами полиции и уполномоченными региональными органами исполнительной власти возбуждено более 46 тысяч дел об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения судами дел об административных правонарушениях оштрафовано 22992 граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц. Общая сумма административных штрафов превышает 190 миллионов рублей.

В связи с сохраняющейся угрозой распространения COVID-19, а также с целью повышения ответственности хозяйствующих субъектов в части соблюдения противоэпидемических требований Управление Роспотребнадзора напоминает:

- В магазинах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей необходимо соблюдать правила личной гигиены, масочный режим, социальную дистанцию в 1,5–2 метра.

- Важно ограничить контакты с другими людьми, пожилыми родственниками.

- В магазинах и транспорте по возможности использовать бесконтактный способ оплаты.

Работодателям выполнять предписания Управления, согласно которым необходимо социальное дистанцирование сотрудников друг от друга и от клиентов; использование кожных антисептиков, масок и перчаток; контроль температуры тела работников в течение рабочей смены, качественная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств с вирулицидным действием каждые два часа.