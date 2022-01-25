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"Северный Урал" получил премию Русского географического общества
Шестой год подряд добровольцы со всей страны проводят лето в Печоро-Илычской заповеднике, чтобы сохранить уникальную северную природу.Суть проекта, который в том числе реализуется за счет президентского гранта, строительство пешеходной тропы к одному из чудес России - столбам выветривания на плато Маньпупунёр.Деревянная дорожка возводится для того, чтобы многочисленные туристы не превратили девственный пейзаж горной тундры в одно сплошное грязное месиво.Учитывая, что все стройматериалы приходится завозить вертолетом, дорожка получается по-настоящему золотая, но результат стоит того. Отряд получил премию от Русского географического общества как лучший туристический проект.Дмитрий Кириллов, руководитель волонтерского отряда "Северный Урал" : "Там, где каждый год гибли люди, где каждый год были потеряшки, травмы и хаос - теперь это все превратилось в цивилизацию под названием "Северный Урал". Маршрут от перевала Дятлова до плато Маньпупунёр - около 100 км. Через каждые 20 км установлены удобные жилые модули, в которых совершенно бесплатно могут останавливаться все желающие. Прошлой зимой в таком модуле от ледяного ветра и морозов спаслась группа из Новосибирска, На сегодня из 3 км деревянной тропы недостроенными остаются всего 100 метров, это уже задача на будущий сезон. Первая волонтерская смена начинается в июне.
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