В педагогическом университете воссоздали парадную лестницу по дореволюционным эскизам

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Кроме того, здесь пройдет презентация книги - Уникальная книга-музей «100 лет ПГГПУ. История университета в артефактах, документах, фотографиях» была создана специально к юбилею университета историком и старшим преподавателем ПГГПУ Андреем Александровичем Маткиным.
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