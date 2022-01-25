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Пермякам представили новые возможности видеосервиса «Wink»
Выбирать есть из чего. Только детских каналов больше 20. Но захотелось одним из первых увидеть новинку «Босс Молокосос-2», она появилась в коллекции мультфильмов.
Наталья Фролова: "Когда на улице минус 20-30 градусов, из теплой квартиры выходить совсем не хочется. И все каникулы новогодние мы с семьей провели дома, смотрели мультики, фильмы".
Семья Натальи подписана на цифровой видеосервис «Wink» от «Ростелекома». Пользуются пакетом базовых каналов, а их 400, и онлайн-кинотеатром. В его коллекции 60 тысяч позиций: от фильмов и сериалов, до концертов, видеоуроков. Есть сервисы караоке, аудиокниги, облачные игры и другой разнообразный контент.Приложение «Wink» можно скачать на любое мобильное устройство из App Stor или Google Play. Подключить легко - зарегистрируйтесь по номеру мобильного телефона или адресу электронной почты.
Это про удобства подписки. Доступно на смартфоне, планшете, телевизоре и компьютере. Можно ставить на паузу, перематывать, залазить в архив. К одному аккаунту подключаются до семи устройств единовременно. Отвязать старый и привязать новый гаджет также не составит проблем самостоятельно, в любой момент в разделе "Настройки - Мои устройства".Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Для того чтобы наши пользователи смогли прочувствовать всю полноту домашнего уюта, всю прелесть мы решили сделать им подарки. До 31 января включительно при просмотре трех фильмов четвертый фильм пользователи «Wink» получают в подарок".
Воспользоваться сертификатом на бесплатный просмотр можно в течение 6 месяцев. В контексте перманентных карантинов такое предложение снова кстати - говорит Наталья Фролова. Наталья Фролова: "Список фильмов и мультфильмов у нас еще очень длинный, будем смотреть, выбирать, так как зима в Прикамье очень длинная".
Первой в списке «хотелок» драма «Король Ричард» про семью теннисисток Серену и Винус Уильямс.
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