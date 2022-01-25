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В Перми прошли Чемпионат и Первенство Пермского края по кикбоксингу среди юниоров
Никита Захваткин, тренер: "Всякое бывает, то в одну сторону уходит победа, то в другую, у нас вид спорта такой. Надеяться будем только на лучшее, подготовимся, выступим и займем свои места".
Чемпионат и Первенство Пермского края по кикбоксингу прошли в физкультурно-спортивном центре «Молодежный» в Перми по дисциплинам поинтфайтинг – это когда результаты зависят от набранных очков и лайт-контакт. Последнее означает, что бой идёт не в полную силу. Помимо специальной экипировки в этом разделе кикбоксинга ребята контролируют силу удара. Если говорить о перчатках, то они здесь облегченные 10-унцовые.
За техникой приёмов пристально следили не только судьи.
Евгений Хиль, заслуженный мастер спорта России: "Они уже звезды то, что выступают, вышли, каждый для себя, для своего двора, для себя - он уже звезда, он молодец".
Бои проходили при пустых трибунах, но это не так важно, главное, что несмотря на все ограничения, турнир состоялся.
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Любые краевые соревнования, это очень важный этап для любого спортсмена, потому что именно на краевых соревнованиях формируются спортивные сборные Пермского края".В сумме за два соревновательных дня свои навыки в кикбоксинге продемонстрировали почти 300 спортсменов от 11 до 40 лет. Партнёром мероприятия выступил «Уралкалий».
Эдуард Аветисян, заместитель начальника управления по связям с государственными органами ПАО «Уралкалий»: "Спорту мы уделяем огромное значение, молодежной политики, социальной ответственности и сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Мы и дальше будем продолжать системно работать в этом направлении, поддерживая инициативу спортивного сообщества в продвижении здорового образа жизни".
По итогам прошедших соревнований, а также предстоящему по дисциплине фулл-контакт в Краснокамске, будет сформирована сборная Прикамья для поездки на окружные состязания. После – лучшие из лучших представят Пермский край на Чемпионате и Первенстве России.
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