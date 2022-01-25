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В Прикамье продолжается рост заболеваемости COVID-19
По состоянию на утро 25 января в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 343 260 человек. 1 279 177 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 163 пациента. Из них 75 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 738 человек.
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