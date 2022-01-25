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Школа "Марьюшка" готовится к расширению

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий освятил второй корпус Русской классической школы "Марьюшка". Школа работает при храме Андрея Первозванного в Перми, здесь учатся дети с первого по шестой класс, программа разработана с упором на словесность, а в планах - дальнейшее расширение.
Интерес у ребят есть, говорит Татьяна Ершова. Сегодня тема урока - деление. По наблюдениям преподавателя мальчишкам арифметика нравится несколько больше, но стараются все.
Татьяна Ершова, учитель начальных классов: "Учимся решать задачи, не всегда всё с первого раза получается, но к середине второго класса мы умеем считать устно, в пределах ста, сложение, вычитание". Так проходит учебный день в школе «Марьюшка», которая появилась в своё время при образовательном центре при храме Андрея Первозванного, что на улице Старцева. Учатся здесь ребята со всего города, и по словам педагогов, интерес есть.
Ольга Толокнова, руководитель русской классической школы при семейном образовательном центре «Марьюшка»: "У нас программа строится несколько иначе, чем программа традиционная, у нас углублённое изучение словесности, основанной на трудах Константина Ушинского".
Сейчас занятия идут уже и во втором корпусе, который построили и запустили в новом учебном году при поддержке пермских нефтяников и русской медной компании. А событием дня стало освящение корпуса митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием, который после церемонии пообщался с ребятами, а лукойловцам вручил ценный подарок. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий: "Спасибо вам большое, и хочу подарить вам такой образ, икона Божьей Матери, чтобы она была для вас хранительницей".
Образование - одно из направлений, которое нефтяники традиционно поддерживают по всему краю. По словам представителя президента «Лукойла» в крае Олега Третьякова, сотрудничество будет продолжено, а для ребят приготовили сюрприз.
Олег Третьяков, представитель президента «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Сертификат на приобретение учебных пособий, я знаю, что они уникальные, не везде их купить можно". Сейчас здесь учится порядка восьмидесяти ребят, пока что с первого по шестой класс, но на этом в школе останавливаться не намерены, в перспективе хотят учить с первого по одиннадцатый, и предпосылки для этого есть.
Надо сказать, что намечается строительство ещё одного корпуса. Он соединит два уже действующих, это будет подарком в год трёхсотлетия Перми. Кроме того, планируется изготовить и установить памятник Андрею Первозванному.

Опубликовано: 25.01.2022 в 13:05 в рубрике - Вести Пермь

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