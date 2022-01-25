Клиентские офисы компании «Новогор-Прикамье» переходят на дистанционный прием абонентов
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Клиентские офисы компании «Новогор-Прикамье» переходят на дистанционный прием абонентов
За выходные с улиц Перми вывезли более 63 тысяч кубометров снега
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.01.2022
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
За выходные с улиц Перми вывезли более 63 тысяч кубометров снега
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.01.2022
В Перми прошел Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола
Волонтёры помогают приюту "Доброе сердце"
Осторожно: лоси!
В Перми прошел ночной рейд по развлекательным заведениям
Новый антирекорд: в Прикамье за сутки выявлено более тысячи случаев коронавируса
Через центры «Мои документы» прикамцы сдали более 500 кг батареек
Утром в ДТП пострадали 6 автомобилей
"Омикрон - это не страшилки!" Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Пермском крае
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