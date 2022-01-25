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На главную - Вести Пермь

← За выходные с улиц Перми вывезли более 63 тысяч кубометров снега

Клиентские офисы компании «Новогор-Прикамье» переходят на дистанционный прием абонентов


Опубликовано: 25.01.2022 в 09:00 в рубрике - Вести Пермь

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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

За выходные с улиц Перми вывезли более 63 тысяч кубометров снега

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.01.2022

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← За выходные с улиц Перми вывезли более 63 тысяч кубометров снега

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