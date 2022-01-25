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За выходные с улиц Перми вывезли более 63 тысяч кубометров снега

По поручению главы Перми Алексея Дёмкина количество снегоуборочной техники в городе было увеличено. Подрядчикам была поставлена задача оперативно вывезти сформированные снежные валы. Для этого объём снежных масс, которые вывозятся на полигоны, был увеличен до 25-30 тысяч кубометров в сутки. В штатном режиме с улиц ежедневно вывозится около 10-15 тысяч кубометров снега.
В Ленинском районе подрядчик сосредоточился на вывозе снега с улиц Екатерининской, Попова, Монастырской, Газеты Звезда, 25 Октября, Максима Горького, Борцов Революции, Советской. За выходные из центрального района города было вывезено около 13,5 тысяч кубометров снега. На этой неделе продолжится уборка улиц Ленина, Пермской, Сибирской и ряда других.
За выходные из Мотовилихинского района было вывезено более 10,2 тысяч кубометров снега. Расчисткой улиц занимались 44 единицы техники и более 40 рабочих. В первую очередь велась уборка дорог с автобусным сообщением – это Северная Дамба, улицы Уральская, Крупской, бульвар Гагарина и ряд других. Уборка продолжается, подрядчики работают в усиленном режиме.
В Кировском районе уборка проходила, в основном, на улицах Маршала Рыбалко, Калинина, Светлогорской, Ласьвинской, Фадеева, Адмирала Ушакова и других. За выходные вывезено около 5 тысяч кубометров снега.
Все подрядные организации в городе работают круглосуточно. Массовый вывоз собранного в валы снега производится, в основном, в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта. Сейчас количество техники, работающей на улицах города, составляет 124 единицы, также на улицах работает порядка 300 дорожных рабочих. Особое внимание уделяется проблемным в части скопления снега участкам. Кроме того, в дневное время проводится патрульная очистка и подсыпка противогололедными материалами пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта и дорог с меньшей интенсивностью движения.
С начала зимнего содержания см улиц города было вывезено 801,7 тысяч кубометров снега. Эти показатели более чем в два раза превышают показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Опубликовано: 25.01.2022 в 08:30 в рубрике - Вести Пермь

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