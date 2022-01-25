В Перми пройдёт конкурс «Первоклассник года 2022»

В департаменте образования администрации Перми сообщили, что в феврале стартует четвёртый ежегодный городской конкурс «Первоклассник года 2022». Организатором конкурса является центр детского творчества «Сигнал» при поддержке городского департамента образования. Тема конкурса этого года – 190-летие со дня рождения Льюиса Кэрролла, автора всем известной книги «Алиса в стране чудес».

Конкурс пройдёт в три этапа. На первом этапе жюри рассмотрит видео-визитки от первоклассников и их семей, а также оценит индивидуальные творческие номера на тему конкурса. Затем финалисты первого этапа примут участие в интеллектуальной «Мозгобойне», а в рамках третьего этапа ребята представят творческий номер, семейное домашнее задание и яркое дефиле костюмов, сделанных своими руками. Темой дефиле станут «Сказочные герои».

18 марта состоится гала-концерт, где будут представлены лучшие номера финалистов. Здесь определится победитель, которому присвоят почётное звание «Первоклассник года». Всех участников ждут призы от партнёров конкурса.

Заявки принимаются до 11 февраля включительно от всех желающих первоклассников школ и центров дополнительного образования города. Положение о конкурсе и подробную информацию можно найти на сайте ЦДТ «Сигнал» и в группе «ВКонтакте».