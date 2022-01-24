Новый антирекорд: в Прикамье за сутки выявлено более тысячи случаев коронавируса
По состоянию на утро 24 января в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 337 937 человек. 1 274 871 житель завершил курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 161 пациент. Из них 70 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 728 человек.
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