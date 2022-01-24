Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← Утром в ДТП пострадали 6 автомобилей

Новый антирекорд: в Прикамье за сутки выявлено более тысячи случаев коронавируса →

Через центры «Мои документы» прикамцы сдали более 500 кг батареек

В МФЦ Пермского края подвели итоги акции по сбору отработанных батареек в 2021 году. Всего за 9 месяцев жители региона сдали на переработку 517 кг использованных элементов питания.
Специальные эко-боксы для сбора отработанных батареек установили в филиалах МФЦ Прикамья в апреле прошлого года.
В настоящее время акция продолжается. Жители всех территорий могут сдать использованные элементы питания в ближайший филиал. Информацию о том, где установлены эко-боксы, необходимо уточнить у администратора. В многофункциональных центрах принимаются батарейки разных размеров и любых производителей. Количество элементов питания, которое можно сдать на переработку не ограничено. По мере заполнения боксов содержимое передается для дальнейшей утилизации.
Одна батарейка способна отравлять до 30 кв. метров почвы вокруг. Токсичное воздействие при этом может длиться десятилетиями, поэтому выбрасывать отслужившие элементы питания в обычные мусорные баки нельзя. Чтобы уменьшить негативное воздействие на экологию, специалисты советуют сдавать батарейки на утилизацию.

Опубликовано: 24.01.2022 в 14:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Утром в ДТП пострадали 6 автомобилей

"Омикрон - это не страшилки!" Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Пермском крае

В Перми до 20 апреля будет закрыто движение транспорта на участке ул. Пермской

В Перми к бескондукторной системе присоединились ещё два автобусных маршрута

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавируса в Перми ярмарки обуви и одежды закрываются досрочно

На заводе в Верещагино сократили время производства снегоуборочного поезда

В Пермском медуниверситете у студентов начал принимать экзамены робот

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.01.2022

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.01.2022

Депутаты Заксобрания собрались на первое в новом году пленарное заседание


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Утром в ДТП пострадали 6 автомобилей

Новый антирекорд: в Прикамье за сутки выявлено более тысячи случаев коронавируса →

Обратите внимание

в Перми

В рейтинге по стоимости проката коньков Пермь обогнала столицу
Пермь оказалась на втором месте в рейтинге по стоимости проката коньков в стране, приводит аналитику портал 2ГИС. По сравнению с декабрем 2019 года минимальная цена часа проката в городах-миллионниках увеличилась в среднем на 12,4%. В Санкт-Петербурге прокат коньков составляет 291 рубль за час, Пермь в рейтинге 2 ГИС заняла второе место и обошла даже столицу со стоимостью проката в 250 рублей за час. Москва оказалась на третьем месте - здесь стоимость проката коньков составляет в среднем 222 рубля. Дешевле всего кататься на катках в Самаре, Казани и Волгограде.
24.01.2022 в 14:25

Метки: Спорт, В России, в Перми

В Перми работают мобильные пункты вакцинации
Поставить прививку от коронавируса в Перми, помимо поликлиник, сегодня можно в 3 мобильных пунктах вакцинации: в торгово-развлекательном центре «Планета» с 15:00 до 18:00, в «Спешилове», с 11 до 17:00, на «Пермской ярмарке» с 11:00 до 17 часов.
19.01.2022 в 10:50

Метки: в Перми, Здоровье

С 10 января в Перми будет расширена зона платной парковки
С 10 января 2022 года в зону платных парковок включены следующие участки улиц: улица Пионерская на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Белинского; улица Полины Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта; улица Белинского от улицы Пионерской до Комсомольской площади. Размер платы за пользование парковочными местами на этих участках будет составлять 20 рублей в час.
05.01.2022 в 15:00

Метки: Экономика, в Перми, Общество

В Перми возобновил работу зимний проект «Ледовый сезон»
Пермяки и гости города снова могут бесплатно кататься на коньках по вторникам, средам и пятницам с 20 до 22 часов на восьми муниципальных катках. Попасть на муниципальные катки бесплатно могут как любители, так и профессионалы. Единственное условие – нужно иметь свои коньки. Также для посетителей в любое время потребуется соблюдение всех мер санитарной безопасности. В раздевалки заходить можно только в маске, проверка температуры обязательно. У людей старше 18 лет проверят наличие QR-кода. Кроме того, открыт каток на набережной Камы, на площадке нового амфитеатра. Вход на лед со своими коньками здесь всегда бесплатный. Каток работает ежедневно с 10 утра до 22 вечера.
05.01.2022 в 10:30

Метки: в Перми, Спорт, Общество

В администрации Перми рассказали, как новые проездные помогут сэкономить
Владельцы безлимитных проездных, которые регулярно пользуются транспортом, смогут существенно экономить на проезде, а также избежать штрафа в случае встречи с контролёрами, поскольку проезд для них считается предоплаченным.
04.01.2022 в 16:35

Метки: Экономика, Деньги, в Перми

В России

В рейтинге по стоимости проката коньков Пермь обогнала столицу
Пермь оказалась на втором месте в рейтинге по стоимости проката коньков в стране, приводит аналитику портал 2ГИС. По сравнению с декабрем 2019 года минимальная цена часа проката в городах-миллионниках увеличилась в среднем на 12,4%. В Санкт-Петербурге прокат коньков составляет 291 рубль за час, Пермь в рейтинге 2 ГИС заняла второе место и обошла даже столицу со стоимостью проката в 250 рублей за час. Москва оказалась на третьем месте - здесь стоимость проката коньков составляет в среднем 222 рубля. Дешевле всего кататься на катках в Самаре, Казани и Волгограде.
24.01.2022 в 14:25

Метки: Спорт, В России, в Перми

В Прикамье подведены итоги «Рождественского турне 2022»
В Пермском крае завершились открытые Всероссийские соревнования по прыжкам с трамплина для юных летающих лыжников «Рождественское турне 2022». Участие в них приняли мальчики и девочки в возрасте от 8 до 13 лет. На старт кроме россиян вышли ребята из Болгарии, Беларуси, Казахстана и Словакии. Победителями общего зачета «Рождественского турне 2022» в группе спортсменов 2010 года рождения и младше стали Елизавета Андреева (Санкт Петербург) и Иван Шавель (Беларусь). У ребят в возрасте 11-13 лет победили Екатерина Наумова (Санкт-Петербург) и Дмитрий Серёгин (Южно-Сахалинск).
10.01.2022 в 10:50

Метки: В России, Спорт

В Кунгурской пещере возвели храм Василия Блаженного изо льда
В Кунгурской ледяной пещере появился свой храм Василия Блаженного, практически копия московского оригинала. Место расположения - грот Крестовый. Автор скульптуры Алексей Исаев. Чтобы воплотить задумку, понадобилось 160 ледяных блоков и две недели времени - строили собор по вечерам, чтобы не мешать туристам.
04.01.2022 в 17:15

Метки: Культура, в Пермском крае, В России

Пермь примет Чемпионат России по самбо в 2023 году
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев, который приехал в Пермь с рабочим визитом, подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из важных его пунктов предусмотрено проведение в Перми Чемпионата России по самбо в 2023 году, юбилейном для краевой столицы. Для Пермского края самбо - один из базовых видов спорта. По программам «Самбо в школы и вузы» навыки самообороны без оружия сегодня осваивают более 5000 школьников и студентов. В профильных школах мастерство совершенствуют — ещё 2,5 тысячи девушек и юношей. Ежегодно пермяки становятся победителями и призёрами Чемпионатов мира и Европы.
14.12.2021 в 10:30

Метки: Спорт, Общество, В России, в Пермском крае

Пермь заняла второе место среди городов РФ с лучшей системой общественного транспорта
Пермь заняла второе место в рейтинге городов России с лучшей системой общественного транспорта. Результаты были опубликованы на этой неделе. Первое - у Екатеринбурга. Одним из критериев для сравнения стало время, за которое пассажир сможет добраться до конечной точки, а также разница между реальными доходами населения и стоимостью проезда в транспорте. В Перми эта позиция изменится в следующем году.
13.12.2021 в 10:05

Метки: В России, в Перми, Экономика

Лента новостей RSS каналы

Новый антирекорд: в Прикамье за сутки выявлено более тысячи случаев коронавирусаНовый антирекорд: в Прикамье за сутки выявлено более тысячи случаев коронавируса

Через центры «Мои документы» прикамцы сдали более 500 кг батареекЧерез центры «Мои документы» прикамцы сдали более 500 кг батареек

В рейтинге по стоимости проката коньков Пермь обогнала столицуВ рейтинге по стоимости проката коньков Пермь обогнала столицу

В Березниках полицейские задержали закладчика наркотиковВ Березниках полицейские задержали закладчика наркотиков

В селе Усть-Игум замерзают работники «Почты России»В селе Усть-Игум замерзают работники «Почты России»

Пермские оперативники раскрыли кражу из магазинаПермские оперативники раскрыли кражу из магазина

В Перми выехавший на встречку «Лексус» устроил ДТП с таксиВ Перми выехавший на встречку «Лексус» устроил ДТП с такси

Утром в ДТП пострадали 6 автомобилейУтром в ДТП пострадали 6 автомобилей

"Омикрон - это не страшилки!" Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Пермском крае"Омикрон - это не страшилки!" Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Пермском крае

В Перми до 20 апреля будет закрыто движение транспорта на участке ул. Пермской В Перми до 20 апреля будет закрыто движение транспорта на участке ул. Пермской

В Перми к бескондукторной системе присоединились ещё два автобусных маршрутаВ Перми к бескондукторной системе присоединились ещё два автобусных маршрута

В Перми из-за нового омикрон-штамма ограничили плановый прием врачей В Перми из-за нового омикрон-штамма ограничили плановый прием врачей

В Прикамье вырос взнос за капремонтВ Прикамье вырос взнос за капремонт

Для студентов ПГНИУ планируют построить новое общежитиеДля студентов ПГНИУ планируют построить новое общежитие

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавируса в Перми ярмарки обуви и одежды закрываются досрочноИз-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавируса в Перми ярмарки обуви и одежды закрываются досрочно

На заводе в Верещагино сократили время производства снегоуборочного поездаНа заводе в Верещагино сократили время производства снегоуборочного поезда

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

В Пермском медуниверситете у студентов начал принимать экзамены роботВ Пермском медуниверситете у студентов начал принимать экзамены робот

Подборка увлекательных фактов о бургерахПодборка увлекательных фактов о бургерах

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.01.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.01.2022

Пассажиропоток аэропорта Перми в 2021 году стал рекорднымПассажиропоток аэропорта Перми в 2021 году стал рекордным

Еще 4 прикамских спортсмена включены в олимпийскую сборную РоссииЕще 4 прикамских спортсмена включены в олимпийскую сборную России

В пермском «Молоте» состоится "Матч звёзд" Ассоциации студенческого баскетболаВ пермском «Молоте» состоится "Матч звёзд" Ассоциации студенческого баскетбола

Стартовал марафон по формированию и развитию молодёжных медиацентров в школах Пермского краяСтартовал марафон по формированию и развитию молодёжных медиацентров в школах Пермского края

Вместе - в цифровое будущееВместе - в цифровое будущее

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2022.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную