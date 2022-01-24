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Через центры «Мои документы» прикамцы сдали более 500 кг батареек
Специальные эко-боксы для сбора отработанных батареек установили в филиалах МФЦ Прикамья в апреле прошлого года.
В настоящее время акция продолжается. Жители всех территорий могут сдать использованные элементы питания в ближайший филиал. Информацию о том, где установлены эко-боксы, необходимо уточнить у администратора. В многофункциональных центрах принимаются батарейки разных размеров и любых производителей. Количество элементов питания, которое можно сдать на переработку не ограничено. По мере заполнения боксов содержимое передается для дальнейшей утилизации.
Одна батарейка способна отравлять до 30 кв. метров почвы вокруг. Токсичное воздействие при этом может длиться десятилетиями, поэтому выбрасывать отслужившие элементы питания в обычные мусорные баки нельзя. Чтобы уменьшить негативное воздействие на экологию, специалисты советуют сдавать батарейки на утилизацию.
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