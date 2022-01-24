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В Перми прошел ночной рейд по развлекательным заведениям
За ночь удалось обойти 4 заведения, везде были выявлены нарушения: во всех заведениях работал бар, дискотека, посетители могли попасть туда после 23 часов.
Теперь заведениям грозят крупные штрафы - для индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 до 300 тысяч руб. Если действия повлекли за собой причинение вреда здоровью других людей, то размер ответственности составит от 500 тыс. до 1 млн руб. По этой статье также предусмотрено закрытие заведения на срок до трех месяцев.
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