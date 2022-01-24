← "Омикрон - это не страшилки!" Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Пермском крае
Через центры «Мои документы» прикамцы сдали более 500 кг батареек →
Утром в ДТП пострадали 6 автомобилей
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← "Омикрон - это не страшилки!" Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Пермском крае
Через центры «Мои документы» прикамцы сдали более 500 кг батареек →
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24.01.2022 в 14:25
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"Омикрон - это не страшилки!" Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Пермском крае
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