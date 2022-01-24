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"Омикрон - это не страшилки!" Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Пермском крае
Ранее медики предупреждали о резком росте заболевших за счет нового штамма омикрон.
Так, Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой клинической больницы, считает: "Возможно огромное количество заболевших, надо сейчас консолидировать все наши усилия, усилить меры профилактики и более ответственно относиться к этому делу - это отнюдь не страшилки".
С понедельника пермские поликлиники в связи с распространением нового омикрон-штамма ограничивают плановый прием пациентов. Подробности выяснял корреспондент "Вести Пермь" Сергей Овчинников.
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