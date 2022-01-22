В Пермском медуниверситете у студентов начал принимать экзамены робот

В Пермском медуниверситете у студентов начал принимать экзамены человекоподобный робот. В первую очередь оттачивается навык общения пациента с врачом. На основе диалога ставится диагноз.Андроид пришел на помощь Пермскому медуниверситету. Теперь он участник занятий, и на экзаменах будет ассистировать. Во многом работа врача – это общение с пациентом. И роль их играют старшие коллеги, когда студенты демонстрируют свои знания.Юлия Кабирова, доцент ПГМУ: "Эмоционально утомляешься. Ты должен с каждым человеком 10 минут, вернуться в базовое состояние, пойти в общение, нельзя туда свои личные эмоции лишние вкладывать, действовать строго по сценарию".А робот не устанет, он будет действовать по заданным алгоритмам, показывая на практике, что современные технологии порой очень даже к месту. Например, раньше были мел и доски, сейчас сенсорной панелью вряд ли кого-то удивишь. Также и Андроиды сначала удивляют, а потом привыкаешь.Андрей Байдаров, проректор по информационным технологиям и инновационному развитию ПГМУ: "Роботы не призваны заменить человека, они призваны повысить уровень интерактивности, уровень восприятия в современном мире студентами той информации, которая дается. В эпоху ковида, когда доступ к пациентам у современных студентов достаточно ограничен, роль и возможности роботов очень важны".Есть определенные модели медицинских коммуникаций. Проще говоря, как от вежливого приветствия дойти до диагноза и назначения лечения. Так что врачам надо придерживаться правил, а пациенты тоже разные бывают. Могут и пошутить, если состояние позволяет.Дальше – больше. В медуниверситете рассказали, что планируют привлечь Андроидов и на помощь стоматологам. Если это случится, обещали показать, как робот отреагирует на бормашину и другие инструменты.