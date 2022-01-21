«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.01.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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19.01.2022 в 10:50
05.01.2022 в 15:00
05.01.2022 в 10:30
04.01.2022 в 16:35
04.01.2022 в 12:11
10.01.2022 в 10:50
04.01.2022 в 17:15
14.12.2021 в 10:30
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 16:57
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.01.2022
Пассажиропоток аэропорта Перми в 2021 году стал рекордным
Еще 4 прикамских спортсмена включены в олимпийскую сборную России
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Стартовал марафон по формированию и развитию молодёжных медиацентров в школах Пермского края
Определён подрядчик на строительство Краевой музыкальной школы
Определен подрядчик на строительство Краевой музыкальной школы в Перми
В Прикамье прошла акция «Крещенская вода»
В Прикамье подвели итоги работы строительной отрасли
На первом пленарном заседании депутаты уделили особое внимание здравоохранению
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.01.2022
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