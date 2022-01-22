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На заводе в Верещагино сократили время производства снегоуборочного поезда
Желтый вагон не бежит и не качается, а тихонько катится, оставляя за собой расчищенные после непогоды рельсы на шпалах.
Собранный с помощью резиновых щёток снег, по транспортным лентам распределяется по кузову поезда. Когда дело сделано, происходит эффектная выгрузка.
А вот «сердце», точнее моторный отсек, расположен в «хвосте».
Именно кабина тягово-энергетического модуля приводит в движение весь снегоуборочный поезд. Скорость — всего 5 км/ч. Это как раз тот случай, когда тише едешь, чище будет.
Эти снегоуборочные машины и другие модификации изготавливают на Верещагинском заводе «Ремпутьмаш» для РЖД. Одно из последних достижений предприятия — впечатляющее сокращение сроков сборки одного поезда. Было 136 дней – стало 30.
Всё началось с фабрики процессов, где сотрудников обучили новым методам работы по бережливому управлению ресурсами.
В итоге благодаря корпоративной программе и участию в нацпроекте «Производительность труда» результат был достигнут.
Михаил Роготнев, начальник управления по внедрению производственных систем АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»: "Вход и выход продукции не был обозначен, оператору нужно было идти и искать заготовки для того, чтобы выточить деталь. На это он тратил около получаса времени".
При этом на предприятии сотрудники не работают сверх нормы.
Алексей Стюхин, исполнительный директор АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»: "Работать стало легче, сотрудники вовлекаются в процесс, и самое важное, сами подают предложение и реализовывают их своими руками, которые позволяют им же самим повышать производительность и повышать заработную плату".
В перспективе Верещагинский завод «Ремпутьмаш» планирует применить усовершенствованный рабочий процесс для изготовления новых моделей, подтверждая, поезд – самый безопасный вид транспорта в стране, в том числе, благодаря таким снегоуборочным машинам.
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