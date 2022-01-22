На заводе в Верещагино сократили время производства снегоуборочного поезда

На заводе в Верещагино почти в пять раз сократили время производства уникального снегоуборочного поезда. У специального состава пять вагонов и целых две кабины. Едет он со скоростью всего пять километров в час.Желтый вагон не бежит и не качается, а тихонько катится, оставляя за собой расчищенные после непогоды рельсы на шпалах.Собранный с помощью резиновых щёток снег, по транспортным лентам распределяется по кузову поезда. Когда дело сделано, происходит эффектная выгрузка.А вот «сердце», точнее моторный отсек, расположен в «хвосте».Именно кабина тягово-энергетического модуля приводит в движение весь снегоуборочный поезд. Скорость — всего 5 км/ч. Это как раз тот случай, когда тише едешь, чище будет.Эти снегоуборочные машины и другие модификации изготавливают на Верещагинском заводе «Ремпутьмаш» для РЖД. Одно из последних достижений предприятия — впечатляющее сокращение сроков сборки одного поезда. Было 136 дней – стало 30.Всё началось с фабрики процессов, где сотрудников обучили новым методам работы по бережливому управлению ресурсами.В итоге благодаря корпоративной программе и участию в нацпроекте «Производительность труда» результат был достигнут.Михаил Роготнев, начальник управления по внедрению производственных систем АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»: "Вход и выход продукции не был обозначен, оператору нужно было идти и искать заготовки для того, чтобы выточить деталь. На это он тратил около получаса времени".При этом на предприятии сотрудники не работают сверх нормы.Алексей Стюхин, исполнительный директор АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»: "Работать стало легче, сотрудники вовлекаются в процесс, и самое важное, сами подают предложение и реализовывают их своими руками, которые позволяют им же самим повышать производительность и повышать заработную плату".В перспективе Верещагинский завод «Ремпутьмаш» планирует применить усовершенствованный рабочий процесс для изготовления новых моделей, подтверждая, поезд – самый безопасный вид транспорта в стране, в том числе, благодаря таким снегоуборочным машинам.