«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.01.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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19.01.2022 в 10:50
05.01.2022 в 15:00
05.01.2022 в 10:30
04.01.2022 в 16:35
04.01.2022 в 12:11
10.01.2022 в 10:50
04.01.2022 в 17:15
14.12.2021 в 10:30
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 16:57
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.01.2022
Губернатор поручил краевому Минтрансу взять на особый контроль перевозки на междугородних маршрутах
В Перми усилен контроль за уборкой снега во дворах и с кровель домов
"Спасибо за сына!" Житель Лысьвы поднялся к окну роддома на башенном кране
Оперативники раскрыли дерзкое разбойное нападение на женщину
Срок действия QR-кодов для переболевших COVID-19 увеличили до 12 месяцев
В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 540 человек
В краевом онкодиспансере заработал уникальный для региона компьютерный томограф
В Перми выявили незаконный киоск в охранной зоне теплосетей
В Перми прошла встреча представителей общественных молодежных организаций
Льготный проезд для младших школьников можно оформить непосредственно в школе
Губернатор провел совещание по итогам деятельности в сфере ЖКХ и благоустройства
Депутаты Заксобрания собрались на первое в новом году пленарное заседание
Доступ в городок на эспланаде накануне вечером возобновили
Транспортный коллапс. В Прикамье неожиданно отменили сразу несколько пригородных автобусов
В 2021 году Служба занятости помогла найти работу десяткам тысяч прикамцев
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.01.2022
В Гайнах водителем школьного автобуса работал алкоголик
В Перми ребенка едва не придавило снежной глыбой
На ул. Тургенева пешеходная часть утопает в снежной каше
На ул. Крисанова лестница превратилась в горку
В Перми возле храма выстроилась гигантская очередь из желающих смыть грехи
Ледовый парк "Новогодье" на эспланаде временно закрыт
«Земский учитель»: устраиваясь в сельскую школу, педагоги смогут получить по 1 млн рублей
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Депутаты Заксобрания собрались на первое в новом году пленарное заседание
Доступ в городок на эспланаде накануне вечером возобновили
Транспортный коллапс. В Прикамье неожиданно отменили сразу несколько пригородных автобусов
В 2021 году Служба занятости помогла найти работу десяткам тысяч прикамцев
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.01.2022
«Земский учитель»: устраиваясь в сельскую школу, педагоги смогут получить по 1 млн рублей
В Перми полицейские накрыли нарколабораторию по производству мефедрона
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Ёлки-метёлки: где и как утилизируют новогодние деревья
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