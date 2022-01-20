Депутаты Заксобрания собрались на первое в новом году пленарное заседание
Кроме этого, парламентарии рассмотрят вопрос слияния города Кудымкар и Кудымкарского округа в единый муниципалитет.
Один из главных пунктов повестки - дополнительные меры для поддержки врачей и привлечения молодых специалистов.Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: «Краевой парламент предложил Минздраву разработать дополнительные меры повышения обеспеченности первичного звена врачами и средним медперсоналом. Постановление также включает предложения по повышению эффективности использования медицинского оборудования, актуализации краевой госпрограммы «Качественное здравоохранение», оценки и анализа работы профильных министерств. Такое постановление - продолжение совместной работы депутатского корпуса и исполнительных органов власти по решению кадрового вопроса в здравоохранении и совершенствованию всей системы в целом».
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