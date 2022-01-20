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Депутаты Заксобрания собрались на первое в новом году пленарное заседание →
Доступ в городок на эспланаде накануне вечером возобновили
Сохранность объектов оказалась под угрозой из-за повышения температуры на улице. К вечеру, как только немного похолодало, доступ в городок возобновили.
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