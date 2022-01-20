Транспортный коллапс. В Прикамье неожиданно отменили сразу несколько пригородных автобусов

Без какого-либо предупреждения прекратили работу сразу несколько маршрутов, обслуживающих рейсы до Пожвы, Сивы, Ильинского и Калинино. Накануне перестали ездить автобусы до Усть-Качки, Юго-Камского, Рождественского и Мостовой. В середине января вдруг не стал действовать еще один перевозчик, возивший людей до Краснокамска. Без транспортного сообщения остались тысячи человек в самых разных уголках Прикамья. Почему так произошло и что теперь делать?Водитель Эдуард среди тех, кто помогал в трудной ситуации. В Усть-Качке один из перевозчиков неожиданно отменил все рейсы.Эдуард Черных, водитель: "Отказался работать, и мы решили, чтобы люди не страдали, поставили свою машину". Сейчас проблема с транспортом в Усть-Качке пока решена. Из Перми отсюда ежедневно продолжают ездить 40 рейсов. Чего не сказать о других населенных пунктах.Наталья Коняева, оператор автовокзала: "Юго-Камский отменен полностью. Сказали, что отменены рейсы".В региональном Минтрансе сообщают: работу компания прекратила по собственной инициативе. Причина — незаключенный контракт на февраль. Не дождавшись последнего месяца зимы, примеру последовали еще два перевозчика. Связаться с предпринимателями не удалось — телефоны выключены.Александр Полыгалов, заместитель министра транспорта Пермского края: "На сегодняшний день у нас старые перевозчики прислали письма и не вышли на маршруты. Поставив даже нас - Министерство транспорта Пермского края - в тупик. Принимаем радикальные меры: где-то сокращаем графики на других маршрутах, высвобождая автобусы.Всего за январь на линию не вышли 30 автобусов на 10 маршрутах. Сегодня почти везде найдена временная замена, кроме направления в Юго-Камский. Прямых рейсов туда нет. Билеты на транзит раскупаются молниеносно.Три часа ожидания не предел. Некоторые ждут еще дольше. Галина и Фаина на Пермском автовокзале с полудня. В Юго-Камском у них семья.Галина Амирова: "Не можем уехать домой. Вот на 17.35 купили на Чайковский".Фаина Сайфулина: "На Савино едут и там автостопом. Мы тоже так хотели ехать".Пока люди добираются домой транзитом через Чайковский, Осу и Куеду. Часть перевозчиков вошли в положение и высаживают людей прямо в посёлке.Для тех, кто сегодня не успел купить билеты на автобус, остаётся либо попутка, либо такси. Стоимость проезда до Юга-Камского в одном из сервисов сейчас составляет почти 1200 рублей.Решить проблему с прямыми рейсами до Юго-Камского в Минтрансе планируют в четверг. С февраля же подобных случаев, уверяют, быть не должно. За нарушение новых контрактов перевозчикам теперь грозят крупные штрафы.