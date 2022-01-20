← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.01.2022
Транспортный коллапс. В Прикамье неожиданно отменили сразу несколько пригородных автобусов →
В 2021 году Служба занятости помогла найти работу десяткам тысяч прикамцев
На конец 2021 года численность занятого населения выросла на 2,2%. Количество безработных в Службе занятости Прикамья снизилось до 10,5 тыс. человек, что на 74,4% ниже прошлого года. В целом за прошлый год работу нашли 34 тыс. жителя региона, обратившихся в службу. Для 80% соискателей обеспечена занятость в различных формах. Почти 8 тысяч подростков были трудоустроены летом 2021 года.
Эффективным механизмом в этом направлении стало партнерство с крупными рекрутинговыми агентствами HeadHunter и Superjob по интеграции базы вакансий, что позволило существенно увеличить количество предложений на рынке труда. Также с 2020 года все участники активно переходят на цифровую платформу – портал «Работа в России». Это единая база вакансий и резюме. Численность свободных вакансий в Прикамье на портале на конец 2021 года составила более 25 тыс. предложений. Это на 21,6% больше по сравнению с прошлым годом.В ряде территорий края сохраняется напряженная ситуация с безработицей. В 14 муниципалитетах ситуация связана с недостатком вакансий на рынке труда. Еще в 12 территориях – низкая официальная занятость. Для решения этих проблем региональные власти продолжают взаимодействие с муниципалитетами по регистрации работодателей на портале «Работа в России». Также прорабатываются вопросы поддержки граждан, выезжающих для трудовой деятельности в соседние территории.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.01.2022
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