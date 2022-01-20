В 2021 году Служба занятости помогла найти работу десяткам тысяч прикамцев

На заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили вопрос содействия занятости населения.На конец 2021 года численность занятого населения выросла на 2,2%. Количество безработных в Службе занятости Прикамья снизилось до 10,5 тыс. человек, что на 74,4% ниже прошлого года. В целом за прошлый год работу нашли 34 тыс. жителя региона, обратившихся в службу. Для 80% соискателей обеспечена занятость в различных формах. Почти 8 тысяч подростков были трудоустроены летом 2021 года.Эффективным механизмом в этом направлении стало партнерство с крупными рекрутинговыми агентствами HeadHunter и Superjob по интеграции базы вакансий, что позволило существенно увеличить количество предложений на рынке труда. Также с 2020 года все участники активно переходят на цифровую платформу – портал «Работа в России». Это единая база вакансий и резюме. Численность свободных вакансий в Прикамье на портале на конец 2021 года составила более 25 тыс. предложений. Это на 21,6% больше по сравнению с прошлым годом.В ряде территорий края сохраняется напряженная ситуация с безработицей. В 14 муниципалитетах ситуация связана с недостатком вакансий на рынке труда. Еще в 12 территориях – низкая официальная занятость. Для решения этих проблем региональные власти продолжают взаимодействие с муниципалитетами по регистрации работодателей на портале «Работа в России». Также прорабатываются вопросы поддержки граждан, выезжающих для трудовой деятельности в соседние территории.