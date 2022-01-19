Ёлки-метёлки: где и как утилизируют новогодние деревья

В окрестностях Перми обнаружили сразу несколько свалок новогодних елок. Непроданные ёлки выбросили прямо в полиэтиленовой упаковке. Между тем, в городе работает сразу несколько пунктов, куда деревья можно сдать на утилизацию, не нанося ущерб природе, а наоборот, принося пользу. Как и где это сделать?Вот такой "сюрприз" - новогодние деревья привезли из города и бросили в лог в районе садового товарищества «Подосиново». Похоже на то, что перед Новым годом смогли продать не все - и вот так избавились от нереализованного товара.Марина Тарасова, главный лесничий Пермского лесничества: "Они находятся в сетке, которая представляет угрозу окружающей среде, потому что всё-таки это синтетика, также они будут представлять пожарную опасность, при уже сухой погоде, то есть весной, в любой момент может загореться". Но до того, как весна придёт, лесничие надеются, что силами района эту братскую могилу новогодних деревьев ликвидируют. И вообще, кроме пожарной опасности и искусственной упаковки, это целый набор вредных для природы факторов.Лев Третьяков, начальник управления по охране окружающей среды министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Это мусор, в любом случае, который надо утилизировать, как положено, если он свален в лог, в лес тем более, это самая настоящая свалка, ничем от бытовых отходов не отличается, это большая нагрузка на экосистему". А ещё короеды могут размножиться, так что экологи надеются, что здравый смысл будет брать верх - есть варианты, когда можно, не опасаясь штрафов, отправлять ёлки в последний путь. Например, сдавать - вот одно из мест, в парке «Оранжевое лето» на Докучаева.Андрей Бош: "Потом отправляем на полигон, там делают щепу, укладывают в бурты, и на перегной, перегнивает всё это и вносится в почву". Это целая акция – «Ёлки, палки и щепа», и место, куда можно деревья принести - не одно. Кроме «Оранжевого лета», пермяки могут заглянуть в пункты на Целинной, Макаренко, Нейвинской, Свиязева и Рязанской.Это цивилизованный вариант, когда можно использовать ёлку, отслужившую свой век. Коли уж можно принести ёлку домой, там её нарядить, точно так же можно доставить её в такой пункт приёма, а учитывая, что их в городе несколько, можно всё-таки постараться это сделать. Традиционно ёлки принимал Пермский зоопарк, правда, сейчас, говорят сотрудники, запас уже более чем велик, до весны точно хватит. Кроме установленного рациона, животным хвойные деревья идут и в пищу, и для развлечений.Анна Аликина, куратор коллекции Пермского зоопарка: "Это витамины, в основном витамин С, они с удовольствием едят в первый период, сейчас им, конечно, уже надоели, они наелись, но первое время хорошо их кушали, для животных это также и декорации, то есть мы украшаем вольеры". Так или иначе, пункты приёма продолжают работать - ёлки будут принимать до 1 февраля. И ещё один вариант - контейнерные площадки, а на них отсеки для крупногабаритного мусора - всё лучше, говорят специалисты, чем тайком вываливать, где попало.