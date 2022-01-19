Депутаты проверили, как убирают снег в Индустриальном районе

Качество уборки снега проверили депутаты в Индустриальном районе. Инспектировали в первую очередь те участки, на которые чаще жаловались жители. Какие и где нарушения в итоге нашли?Проезд для автомобилей во дворе дома по улице проспект Декабристов вновь открыт. Уборкой снега водитель погрузчика Андрей Ермаков занимается всё утро. Работы здесь много - снегопады продолжались четыре дня.Андрей Ермаков, водитель погрузчика: "Машин много, мешают - сейчас приберусь, и всё будет нормально".С начала зимы это лишь второй визит подрядчика во двор. Жильцы признаются - хочется чаще.А вот улица Советской армии. Въехать во двор сложно, как на машине, так и пешком. Качественная уборка придомовых территорий - задача управляющих компаний и ТСЖ. К контролю подключаются специалисты районных администраций и депутаты Пермской думы.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Больше всего обращений на самом деле негативных, как раз по таким объектам: внутридворовая территория, внутриквартальные проезды. Если полотно дорожное более-менее, мы посмотрели, то вот здесь - проблема. Тут явно видно, что работа не проводилась очень давно".Руководители районов по поручению главы Перми Алексея Дёмкина регулярно проводят рейды. Сегодня старания подрядчиков оценивают лично исполняющий обязанности главы администрации Индустриального района и депутатская комиссия.Дмитрий Дробинин, и.о. главы администрации Индустриального района Перми: "По итогам работы с УК и подрядчиками будем — при наличии замечаний — составлять протоколы и штрафовать в рамках заключенных контрактов. Упор сделан на быструю уборку снега по дням. Если дано 5-10 дней на уборку, стараемся максимально сократить эти сроки".А вот за уборку городских улиц несут ответственность подрядные организации и МКУ «Благоустройство районов». Вот улица Качалова. По словам подрядчика, уборка снега здесь проводится ежедневно.Ежедневно на городских улицах работает около 120 коммунальных машин и 300 дорожных рабочих. Массовый вывоз снега запланирован в ночное время. Задействовано до 300 единиц техники. Несколько часов уборки во дворе превращаются в снежные горы высотой с человеческий рост. Всё это теперь необходимо убрать подрядчику и вывезти за город.За минувшие выходные с городских улиц подрядчики вывезли больше 50 тысяч кубометров снега. С начала зимы эта цифра уже превысила полмиллиона кубометров. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "По моей субъективной оценке, ситуация с уборкой, по крайней мере, в Индустриальном районе, стала получше, если сравнивать с прошлым годом. Отмечу роль административно-технической инспекции. Этот инструмент показал свою дееспособность и эффективность с точки зрения контроля".За минувшие сутки сотрудники административно-технической инспекции выявили 59 нарушений на 188 объектах. По итогам общего контроля в прошлом месяце недобросовестные подрядчики оштрафованы на 3 миллиона рублей. Аналогичные санкции администрации районов примут уже в конце января.