В Перми после капремонта возобновлены занятия в школе №45
В департаменте образования администрации Перми уточнили, что 659 учеников школы №45 вернулись в обновленное здание своей родной школы на улице Валежной, 15 в Орджоникидзевском районе. Полгода в здании школы проводился ремонт: были обновлены кровля и чердачные перекрытия, установлена новая система водоотведения, заменены окна, проведена внутренняя отделка помещений второго этажа, отремонтированы и оформлены стены здания. Во время проведения ремонтных работ – с сентября по декабрь – ребята занимались в школе №153.
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