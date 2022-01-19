В 2021 году в Перми родилось более 12 тысяч малышей

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Также в отделах управления ЗАГС администрации Перми проводились традиционные чествования юбилейных супружеских пар. Памятные даты отметили 586 пар, в том числе было «сыграно» 72 «золотых» свадьбы и 18 «серебряных», сообщили в пресс-службе администрации Перми.
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