Глава региона провел рабочую встречу, посвященную вопросам образования
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы должны создавать равные условия, как для дошкольного образования, так и школьного, поэтому оснащение, не хочется говорить старых, ранее построенных объектов, детских садов и игрушками, и средствами робототехники, мы на это договорились на это немножко побольше денег выделить, нам нужно это в приоритет ставить и развивать".Также в 2021 году в Прикамье увеличилось количество детей, посещающих кружки и секции – больше 88 процентов. Результат был достигнут, в том числе за счёт открытия по краю 14 «Точек роста» и школьного технопарка "Кванториум" в Чусовом. Ещё одно из приоритетных направлений – это профориентация школьников. В качестве примера был приведен "Открытый университет", где уже начали обучение полторы тысячи старшеклассников.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Дано поручение о том, чтобы разработали проект, связанный с реализацией детских проектов – это очень важно. Кроме того нужно держать на особом контроле строительство школ и детских садов. Это не дело, когда идёт задержка, мы все понимаем, как население ждет открытия этих детских садов и школ. Точно так же мы продолжим развитие профессионального образования".
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