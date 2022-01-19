Глава региона провел рабочую встречу, посвященную вопросам образования

В краевой администрации озвучили итоги работы в образовательной сфере за прошлый год и обозначили планы на будущее. С докладом перед главой региона Дмитрием Махониным выступила министр образования и науки Раиса Кассина. За прошедшие 12 месяцев в Прикамье, в том числе по нацпроекту «Образование», было построено 10 школ и 7 детских садов. Особое внимание уделялось оснащению учебных заведений.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы должны создавать равные условия, как для дошкольного образования, так и школьного, поэтому оснащение, не хочется говорить старых, ранее построенных объектов, детских садов и игрушками, и средствами робототехники, мы на это договорились на это немножко побольше денег выделить, нам нужно это в приоритет ставить и развивать".Также в 2021 году в Прикамье увеличилось количество детей, посещающих кружки и секции – больше 88 процентов. Результат был достигнут, в том числе за счёт открытия по краю 14 «Точек роста» и школьного технопарка "Кванториум" в Чусовом. Ещё одно из приоритетных направлений – это профориентация школьников. В качестве примера был приведен "Открытый университет", где уже начали обучение полторы тысячи старшеклассников.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Дано поручение о том, чтобы разработали проект, связанный с реализацией детских проектов – это очень важно. Кроме того нужно держать на особом контроле строительство школ и детских садов. Это не дело, когда идёт задержка, мы все понимаем, как население ждет открытия этих детских садов и школ. Точно так же мы продолжим развитие профессионального образования".