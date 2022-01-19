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Из трамвая - в сугроб
Так, на второстепенной дороге возле жилого комплекса "Авиатор" вместо полноценных двух полос движения осталось полторы.
В колеях автомобили заносит, и они разъезжаются с трудом.
Проблема и на остановке "Ушинского" по бульвару Гагарина. Подход сюда либо очень узкий, либо его нет совсем, поэтому пешеходы идут прямо по трамвайным путям. В автобус пассажиры попадают, преодолевая снежную кашу.
На остановке же по улице Крупской из трамвая люди и вовсе выходят прямо в сугроб. Здесь вообще ничего не расчищено. Есть серьезный риск оступиться и соскользнуть прямо на рельсы под состав.
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