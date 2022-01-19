20 января из Перми в Чусовой запускают «Ласточку»

20 января будет дан старт движению «Ласточки» по маршруту «Пермь-II – Чусовская». Это один из шести комфортных электропоездов, поступивших в Прикамье по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в целях развития пригородных железнодорожных перевозок. По данным краевого Минтранса, "Ласточка" будет осуществлять по три отправления с каждой конечной станции ежедневно.

По маршруту «Пермь-II – Чусовская» будет курсировать один пятивагонный состав. В расписании «Ласточки» ежедневно 6 отправлений. Это будут дополнительные рейсы к уже существующим маршрутам в данном направлении.

Одно из самых главных достоинств «Ласточки» - скоростные возможности. Благодаря им время в пути от Перми до Чусового составит 2 часа 23 минуты.

Первый рейс стартует 20 января со станции «Чусовская» в 6 утра. На пути следования электропоезда будет 7 остановок: «129 км», «Шибаново», «Калино», «Комарихинская», «Молодежная», «Мотовилиха», «Пермь-I». На конечную станцию «Пермь-II» состав прибудет в 8:23. Также из Чусового будут еще два отправления – в 12:10 и 17:40. В обратном направлении первая «Ласточка» стартует в 8:40, на конечную станцию она прибудет в 11:05. Также отправления из Перми планируются в 14:50 и 20:20. Стоимость проезда составит 261 руб.

В АО «Пермская пригородная компания» отмечают, что в связи с запуском «Ласточки», изменится расписание поездов Горнозаводского направления. В частности, отменяется «Такман-экспресс», поскольку его как раз заменит одно из отправлений электропоезда.