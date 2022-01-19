В 2021 год больницы края получили 2890 кислородных концентраторов
По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в прошлом году в 40 стационаров медучреждений Перми и территорий региона, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19 и пневмониями, поставлено 2890 кислородных концентраторов.Это оборудование позволяет насыщать кровь пациентов кислородом, а также используется для терапии дыхательной недостаточности. Концентраторы представляют собой аппараты, которые забирают воздух из окружающей среды, отделяя кислород от других газов и доставляя его к пациенту через дыхательную трубку – назальные канюли или кислородную маску. Производительность таких приборов составляет до 5 литров кислорода в минуту.На приобретение кислородных концентраторов в 2021 году было направлено свыше 218 млн руб. В том числе на покупку 910 аппаратов израсходовано почти 82 млн руб. из резервного фонда Пермского края, еще 1980 штук закуплены на средства в объеме 136 млн руб., выделенных в рамках реализации госпрограммы «Качественное здравоохранение».
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