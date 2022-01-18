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Утилизируйте новогодние ёлки правильно!

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В соцсетях люди жалуются на горы выброшенных новогодних ёлок. В частности, целую свалку упакованных деревьев обнаружили в логу неподалеку от снт «Подосиново» Кондратовского сельского поселения..
Так безответственно поступать нельзя, тем более что сейчас в Пермском крае проходит акция "Ёлки, палки и щепа" - можно сдавать елки на утилизацию в специальные пункты до 1 февраля. Предварительно необходимо очистить дерево от мишуры и металлических предметов.
Адреса пунктов:
Пункты "Разделяю сердцем" г.Пермь:
Целинная, 31В
Макаренко, 29А
Нейвинская, 14Б
Свиязева, 58Б
ост. Докучаева, парк "Оранжевое лето"
Пункт приема "Экотакси" г.Пермь:
Рязанская, 103А
Пункты "Разделяю сердцем" г.Краснокамск:
Коммунистическая, 23/2
Сосновая горка, 3/2
Пункты "Разделяю сердцем" г.Лысьва:
Смышляева, 40А
Суворова, 7
Кошевого, 7
Новогодние деревья нельзя оставлять у подъездов, на детских площадках и в местах, не предназначенных для сбора мусора.
Жителям тех населенных пунктов, в которых нет пунктов сбора деревьев, живые и искусственные елки необходимо оставлять на контейнерной площадке в отсеке для крупногабаритных отходов.


Опубликовано: 18.01.2022 в 11:01 в рубрике - Вести Пермь

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