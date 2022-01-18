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На борьбу с коронавирусом дополнительно выделят почти 500 млн рублей
Кроме того, порядка 3 млн руб. будет направлено на доставку пациентов на обследования на компьютерных томографах (КТ). Отметим, транспортировка будет обеспечена не только в краевой столице, но и в Чусовском, Горнозаводском, Соликамском, Октябрьском, Краснокамском, Кунгурском и ряде других городских и муниципальных округов Пермского края. Это поможет обеспечить оперативность проведения обследований тем, кому они крайне необходимы по показаниям.
Еще 100 млн руб. будет выделено на дополнительные меры по диагностике COVID-19, и порядка 50 млн руб. – на приобретение медицинского оборудования на случай возможной необходимости открытия дополнительных коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
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