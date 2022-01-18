На борьбу с коронавирусом дополнительно выделят почти 500 млн рублей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос о выделении из резервного фонда региона порядка 500 млн руб. Соответствующие поручения губернатор дал профильным заместителям председателя Правительства.Наибольшая часть выделяемых средств – 340 млн руб. – будет направлена на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в амбулаторных условиях. В том числе будут закуплены «Фавипиравир», «Умифеновир», «Ривароксибан», «Апиксабан» и другие лекарства. Своевременное предоставление препаратов позволит заболевшим быстрее начинать лечение в домашних условиях.Кроме того, порядка 3 млн руб. будет направлено на доставку пациентов на обследования на компьютерных томографах (КТ). Отметим, транспортировка будет обеспечена не только в краевой столице, но и в Чусовском, Горнозаводском, Соликамском, Октябрьском, Краснокамском, Кунгурском и ряде других городских и муниципальных округов Пермского края. Это поможет обеспечить оперативность проведения обследований тем, кому они крайне необходимы по показаниям.Еще 100 млн руб. будет выделено на дополнительные меры по диагностике COVID-19, и порядка 50 млн руб. – на приобретение медицинского оборудования на случай возможной необходимости открытия дополнительных коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).