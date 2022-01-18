В Прикамье продолжается потепление
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В Прикамье продолжается потепление
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Утилизируйте новогодние ёлки правильно!
На борьбу с коронавирусом дополнительно выделят почти 500 млн рублей
Глава региона провел рабочую встречу, посвященную вопросам бюджета
Омикрон наступает. Ожидается четырехкратный рост заболеваемости COVID-19
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.01.2022
Спасибо врачам!
За сутки в Прикамье выявлено 448 случаев коронавируса
Госавтоинспекторы вернули родителям сбежавшего ребенка
В Перми продолжается розыск женщины, совершившей разбойное нападение
В Прикамье немного потеплело
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