Глава региона провел рабочую встречу, посвященную вопросам бюджета

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочую встречу, посвященную вопросам бюджета.

Главная тема - с какими результатами завершён год, и есть ли резервы для дальнейшей работы. Как отметила в своём докладе первый заместитель председателя Правительства Пермского края Ольга Антипина, в региональном бюджете 2021 года остались средства, которые можно направить на какие-либо ситуационные краткосрочные обязательства или на увеличение сумм по ключевым программам.

Ольга Антипина, первый заместитель председателя правительства Пермского края: "Всего на остатках краевого бюджета осталось 15,7 млрд рублей физических средств, из них почти 13 млрд рублей – целевые средства или средства, которые нам федерация перечислила вперед в счет доходов бюджета 2022 года. Таким образом, свободных к распределению средств сегодня 2,8 млрд рублей".

По словам исполняющего обязанности руководителя администрации губернатора Пермского края Александра Смертина, от общественности и от муниципалитетов поступает много запросов на социальные нужды, редкие лекарства, газификацию, улучшение теплоснабжения и т.д. Это то, на что можно направить дополнительные средства. Также на встрече было предложено рассмотреть возможность дополнительной индексации соцвыплат. Александр Смертин, и.о. руководителя администрации губернатора Пермского края: "Правительство Пермского края проиндексировало на 4% все соцвыплаты в регионе, но инфляция оказалась чуть выше, поэтому хотел бы попросить рассмотреть следующее: произвести дополнительную индексацию соцвыплат всем гражданам Пермского края".

По итогам обсуждения губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал ряд поручений, связанных именно с индексацией всех соцвыплат, оставшиеся свободные средства должны идти на развитие региона, газификацию, модернизацию системы теплоснабжения, оснащение школ современным оборудованием, поддержку сферы здравоохранения и борьбу с коронавирусом. Здесь речь идет о средствах индивидуальной защиты, экспресс-тестах, бесплатной доставки людей на КТ. И в этом же списке – поддержка проекта «Пермь-300».

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я также не хотел бы, чтобы зацикливались только на Перми. Пермский край большой. Большинство населения живет не в Перми, а и в других городах. Соликамско-Березниковская агломерация. Об этом я тоже докладывал президенту. Я хотел бы, чтобы правительство до конца доработало программу социально-экономического развития Соликамско-Березниковской агломерации. А мы должны, Ольга Владимировна, предусмотреть возможность финансирования и помощи местному бюджету". Также впереди юбилей – Соликамску исполняется 600 лет. И несмотря на то, что дата приурочена к 2030 году, уже поручено начать подготовительную работу и по этому вопросу.

Подобные встречи, посвященные бюджету, планируются ещё, это далеко не последнее обсуждение. На этой неделе в администрации губернатора Пермского края запланирован ещё ряд встреч, посвященных подведению итогов за прошедший год и планов на 2022 год в таких сферах, как образование, здравоохранение, ЖКХ, промышленность, строительство.