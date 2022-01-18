Омикрон наступает. Ожидается четырехкратный рост заболеваемости COVID-19

В Прикамье официально зарегистрировано уже 6 случаев заражения омикроном. Об этом сообщили на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Заявлено, что новая волна массового заболевания ожидается в течение двух ближайших недель. По самым примерным прогнозам, количество инфицированных может быть в 4 раза выше, чем было осенью. То есть по 2-3 тысячи пациентов в день, а то и больше! К чему готовиться?Беспрецедентный рост, переходящий во взрывной — главное, что звучит сегодня в прогнозе по развитию пандемии коронавируса в Пермском крае. Прогнозе, который для себя учитывает каждый врач скорой или неотложки, собирая тревожный чемоданчик на очередной выезд.Татьяна Шабурова, врач-терапевт неотложной помощи: "Фонендоскоп, термометр, пульсоксиметр, материалы для забора биологического материала, а также лекарства, которые мы выдаем пациентам с ковид".Татьяна Шабурова, врач неотложной помощи, в полном обмундировании мчится на очередной выезд к пациентке, 60 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. Тревожный прогноз звучит на заседании краевого оперштаба. С учетом существующих сегодня в мире методик подсчета роста заболеваемости, о нем говорит глава Минздрава Анастасия КрутеньАнастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "С момента удвоения заражения, а мы близко к этому, на седьмую неделю — рост до 13 тысяч заражений в сутки, сейчас мы имеем 450, то до вот таких цифр".Виной всему новый штамм омикрон с повышенной контагиозностью, то есть повышенной способностью к заражению, но пониженной патогенностью.Виталий Костарев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "По Пермскому краю на сегодня — 6 случаев, три случая это пятница, пять случаев — завозные, это Египет, Кипр, ОАЭ, Турция и Австрия, и один контактный - отец заболевшего. Все случаи протекали в легкой форме".С Омикроном все гораздо более жестко. Для контактных введена обязательная обсервация или изоляция на 14 дней. С контролем со стороны полиции, ежедневным мониторингом врачей. Еще один тревожный момент - впервые с начала пандемии заболеваемость коронавирусом проходит на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.Ирина Фельдблюм, доктор медицинских наук: "2020 год — подъем заболеваемости гриппом случился до COVID-19, 2021 год бой грипп проиграл, был вынужден уйти из циркуляции, но 2022 год по Пермскому краю это 30% H3N2 циркулирует, по России, по данным Национального центра гриппа - до 80%".Выход один — вакцинация и ревакцинация от коронавируса и вируса гриппа. С параллельной мобилизацией врачей. Для более быстрой реакции на происходящее в Минздраве предлагают ввести практику экспресс-тестирования в скорой помощи и неотложке.Артур Васильев, заведующий отделением неотложной помощи ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника №2": "В ближайшее время они у нас появятся, будем проводить экспресс-тестирование, и мы сможем ориентироваться, болен человек или нет, то есть еще до выявления по ПЦР-тесту сможем выдавать лекарственные материалы".В целом сегодня звучат два сценария развития ситуации. Если уровень невосприимчивости, иммунитета будет высокий, на Омикроне пандемия закончится, если нет — патогенность вырастет, ситуация станет по-настоящему тяжелой.Важно – если негативный прогноз сбудется, в ближайшие две недели прикамские клиники неизбежно будут сокращать объем плановой помощи. Это на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, эпидемический порог по которым может быть превышен уже сегодня.